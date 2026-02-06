【モデルプレス＝2026/02/06】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が2月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。新しい髪色を公開し、注目を集めている。【写真】指原プロデュース27歳美女「衝撃の可愛さ」話題の新ヘア◆大谷映美里、透明感あふれる髪色を披露大谷は「髪色かわい〜」とつづり、以前より明るいグレージュに染めた最新のヘアカラーを公開。艶やかなウェーブと肩の開いた白いトップスで、柔らかな髪