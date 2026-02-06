ワタミが国内で運営する韓国フライドチキンブランド「bb.q オリーブチキンカフェ」はバレンタイン期間限定で、人気韓国スイーツ「チーズボール」を通常390円（税込）のところ、300円（税込）のキャンペーン価格で提供する。期間は2026年2月9日（月）から2月14日（土）まで。対象となるのは、外はサクッと、中はもっちりとした食感が特徴の「チーズボール」。軽食やデザートとしても親しまれている韓国スイーツだ。プレーン、いちご