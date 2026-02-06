低気圧が急速に発達しながらオホーツク海へ進むため、北海道地方では、猛ふぶきが予想されている他、北日本～西日本では、強風や風雪、高波、大雪による交通障害に注意・警戒が必要です。 【画像を見る】いつどこで雪が降る？関東や名古屋などでも雪 “今季最強”が襲来 最新の雪シミュレーション ＜最大風速（最大瞬間風速）の予想＞６日（金）北海道地方25m（35m）東北地方18m（30m）７日（土）