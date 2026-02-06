今日6日は、西日本・東日本は3月並みの暖かさとなり、そんな中、岡山と彦根でウメが開花。沖縄の宮古島ではヒカンザクラが満開となりました。岡山と彦根で「ウメ」が開花今日6日は、西日本・東日本は、最高気温が15℃前後まで上がり、3月並みの陽気となった所が多くなりました。そんな中、岡山と彦根で「ウメ(ハクバイ)」が開花しました。岡山では平年より2日早く、彦根では平年より2週間も早い開花です。宮古島でヒカンザクラが開