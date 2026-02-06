山形県白鷹町の佐藤誠七町長（75）が体調不良を理由に任期途中での辞職を申し出たことが6日に明らかになりました。辞職に伴う選挙は2026年3月中に行われる見込みです。佐藤町長は2025年、出張中に体調を崩し、脳梗塞と診断され現在も入院し、療養を続けていて町長の職務は田宮修副町長が行っています。現在の体調を考慮すると今後職務を果たすことができないとして、佐藤町長は6日、町議会議長に対し「辞職を申し出て受理されまし