黒河市小ウスリー村の車両試験場で試験中の車。（黒河＝新華社記者／謝剣飛）【新華社黒河2月6日】中国黒竜江省黒河市の中心部から車で30分余り、愛輝区の小烏斯力（ウスリー）村は冬の訪れとともに、凍結した川が活気に満ちた「天然の試験場」に様変わりする。平坦に凍った川面や開けた岸辺は、多くの自動車メーカーにとって、低温条件での設定調整や雪上での操作性テストを行う絶好の場所となる。試験場に足を踏み入れると、