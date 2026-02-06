歌手の石原詢子（58）が6日、自身の公式サイトとSNSを更新。乳がんと診断され、手術を受けていたことを報告した。【画像】「乳がん」手術していた石原詢子所属事務所の発表で、「皆様へご報告がございます」とし、「弊社所属の石原詢子は昨年末に『乳がん』と診断されました」と伝えた。なお、早期発見により「初期段階ではありましたが担当医と相談し、無事に手術を済ませております」と報告。「ファンの皆様、関係者の皆様