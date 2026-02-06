6日午後4時45分ごろ、長崎県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は有明海で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは2.5と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、長崎県の南島原市です。【各地の震度詳細】■震度2□長崎県南島原市■震度1□長崎県雲仙市気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報を