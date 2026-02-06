中国商務部サービス貿易・商業貿易サービス業司の責任者はこのほど、2025年の中国サービス貿易の発展状況について説明した。同部のサイトが伝えた。中国のサービス貿易は安定的に成長し、サービス輸出入総額は前年比7．4％増の8兆823億1000万元となった。うち輸出額は同14．2％増の3兆6267億9000万元、輸入額は同2．5％増の4兆4555億1000万元。輸出から輸入を差し引いたサービス貿易の貿易収支は8287億2000万元の赤字で、赤字額は