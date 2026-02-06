中国南東部沿海の福建省南部海域で、世界初の20メガワット級海上風力発電ユニットが調整を完了し、電力系統への接続に成功して発電を開始しました。これは、海上で20メガワット級の超大型風力発電機の据付・調整・接続を実現した中国で初の事例です。この海上風力発電ユニットは、海岸から30キロ以上離れ、水深40メートルを超える海域に設置されています。ハブの中心高さは174メートルで、58階建てのビルに相当します。ブレードの