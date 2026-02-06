代替路としても期待される「阿武隈川沿いルート」に高い評価福島県中通り地方と宮城県南部、そして茨城県を貫く国道349号は、阿武隈高地の山間部を縫うように走る重要な幹線道路です。沿岸部を走る国道6号や、東北の主要動脈である国道4号の間を並行するように通ることから、交通が集中する両路線のバックアップルートとしての役割を期待されてきました。【画像】超便利!? これが6年ぶり開通の「国道349号」災害復旧工事です