Weverseが、プラットフォーム上のファンダムの動向を分析した年次レポート「2025 Weverse Fandom Trend」を発表した。 （関連：【画像あり】Weverse、2025年年次レポート「2025 Weverse Fandom Trend」発表） Weverseは、アーティストとファンを繋ぎ、あらゆるファン活動ツールを提供するオールインワンプラットフォーム。今回のレポートでは、Weverseがいかにして「ア&#12