「地球中の皆さんに…」人気子役の永尾柚乃(9)が、ド派手なピンクの髪と高校生の制服を披露し話題を呼んでいる。「すごくすごく面白くて、めっちゃめっちゃめっちゃ楽しい作品です。地球中の皆さんに見ていただけたら嬉しいなと思います」と今秋以降に公開予定の映画「高校生家族」公式Xにコメントを寄せた。派手なピンク色の髪で高校生の制服を着た雰囲気の一変した姿が公開されている。永尾は主演の香取慎吾の娘・家谷春香を