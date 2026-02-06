除雪作業をしていた70代の男性が家庭用の除雪機に巻き込まれ、意識不明の重体です。5日午後4時過ぎ、秋田県横手市の路上で70代の男性が除雪機に腕などが巻き込まれて倒れているのを近所の住民が発見し、消防に通報しました。男性は駆けつけた消防隊に救助され、秋田市内の病院に搬送されましたが意識不明の重体です。警察によりますと、男性は自宅前の路上で手押し式の家庭用除雪機で1人で作業をしていて、何らかの理由で除雪機に