広島の栗林良吏投手(29)が6日、腰の張りを訴えて午前中で練習を早退した。天福球場で行われた春季キャンプ第2クール2日目はアップに参加したものの、キャッチボールは不参加。その後の練習も別メニューで調整した。菊地原投手コーチは「明日の様子を見る」と説明。あす7日に予定されていた打撃投手登板は回避する見込みとなった。栗林は今季から先発に挑戦中。100球を超えるブルペン投球を見せるなど順調な調整を見せてい