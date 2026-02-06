首都圏で2024年に相次いだ闇バイトによる強盗事件で、警視庁などの合同捜査本部は千葉・市川市の強盗監禁事件で逮捕した男4人を神奈川・横浜市の強盗致死事件でも指示を出していた疑いで再逮捕しました。福地紘人容疑者（26）、斉藤拓哉容疑者（27）、村上迦楼羅容疑者（27）、渡辺翔太容疑者（27）は2024年10月、横浜市青葉区の住宅に押し入り住人の後藤寛治さん（当時75）を暴行し死亡させたうえ、現金約17万円や貴金属などを奪