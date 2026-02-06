昨年のブリーダーズＣクラシックを制し、２０２５年のＪＲＡ年度代表馬に輝いたフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）がドバイ・ワールドＣ・Ｇ１（３月２８日、メイダン競馬場・ダート２０００メートル）の招待を受諾したことが２月６日、分かった。同馬は史上初のサウジＣ連覇を目指し、２月５日に決戦の地へ到着。その後、ドバイへの転戦を予定している。また、全日本２歳優駿の勝ち馬パ