県が奄美市名瀬港に整備を進めていた新しい旅客ターミナルが完成し、きょう6日、報道陣に公開されました。 新しい旅客ターミナルは、現在のターミナルのすぐ隣に整備されました。 鉄筋コンクリート3階建てで、延べ床面積は今の建物に比べておよそ3割広い1900平方メートルです。 おととし1月に着工し今月、完成しました。床には、大島紬の龍郷柄をイメージしたデザインがあしらわれ、3階に