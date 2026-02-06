霧島警察署によりますと6日午後3時すぎ、霧島市福山町の国道10号牧之原交差点付近で車同士の事故があり、事故車が道路をふさいでいるということです。 事故の影響で現場は午後3時半時点で通行止めとなっており、渋滞が発生しているということです。 ・ ・ ・