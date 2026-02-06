芸術に親しんでもらうと、鹿児島市の小学校で和楽器の演奏会がひらかれました。 この演奏会は、子どもたちに優れた芸術に触れてもらおうという鹿児島市の「芸術家派遣プログラム」の一環で行われたものです。 全校児童420人の鹿児島市の山下小学校では、津軽三味線や尺八などの和楽器が演奏されました。 また、郷土芸能として、奄美地方の「三線」の演奏やシマ唄も披露されました。 子どもたちはシマ唄に合わせて踊っていまし