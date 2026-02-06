きょう2月6日は語呂合わせで「風呂の日」です。 阿久根市特産のボンタンを湯船に浮かべる「ボンタン湯」が各地の温泉施設で行なわれています。 （記者）「こちらを開けると、ボンタンのさわやかな香りがしてくる」 鹿児島市下荒田3丁目の温泉錦湯では、男湯と女湯であわせて200個のボンタンが湯船に浮かべられました。 このボンタン湯は2月6日の「風呂の日」にあわせて阿久根市特産のボンタンをPRしようと、毎年行われていま