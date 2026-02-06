サッカー・J1のヴィッセル神戸は、5日に公式SNS上で、2026シーズンのキャプテンと副キャプテンを発表した。キャプテンは、昨年に引き続き、DF山川哲史選手が担う。クラブの育成組織（アカデミー）出身で、筑波大学を経て2020年からヴィッセルトップチームの一員となり、今年でプロ入り7シーズン目。昨シーズンはチームのフィールドプレーヤーでは唯一、J1全試合出場を果たし、Jリーグ優秀選手にも選ばれた。山川哲史選手※20