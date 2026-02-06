ＧＰＩＦ（10－12月の運用実績） 10－12月の運用収益率はプラス5.84% 10－12月の運用損益は16兆1878億円の黒字 国内株プラス8.89%、外株プラス9.73% 国内債マイナス2.07%、外債プラス7.14%