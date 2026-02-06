メインシナリオ…高値圏での振幅を繰り返している。押したところでは買いに支えられやすく、底堅い動きとなりそうだ。その場合の最初のポイントは、2月4日の高値9.838となる。ここ抜けてくると、1月23日の高値9.883、2015年7月29日の高値9.919、10.000円の節目などがターゲットとなりそうだ。 サブシナリオ…一方、下落した場合は、9.500円の節目、2月2日の安値9.482、1月8日の安値9.479などを試す動きとなりそうだ。