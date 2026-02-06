メインシナリオ…買い優勢、前日の高値に注目。1月30日から5日連続陽線となっており、地合いは強い。目先、買いが優勢となりそうだ。前日の高値157.37が最初の関門。高値更新となれば、節目の157.50や158.00を目指そう。158円台に乗せると、ボリンジャーバンド(θ＝21）の+1σがある158.61や節目の159.00を目指すとみる。 サブシナリオ…反落となれば、5日線がある156.38付近が支持になる。同線を下抜くと、節目の156.00