WBCの日本代表に初選出された阪神・石井大智投手（28）が沖縄・宜野座キャンプ第2クール初日の6日、ブルペンでWBC公式球で49球を投げ、感触を確かめた。この日のテーマを「コースの投げ分けだったり、変化球全てにおいても、自分の中で、どんな球を許容できるかというのを一球一球考えながら投げた。いろいろ確認をした」と語ったが、WBC球については「まだまだです。どちらかというと手が小さいので、ボール自体もNPBより一回