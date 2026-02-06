ダンスボーカルユニット「TRF」のDJKOO（64）が6日までに自身のインスタグラムを更新。家族でユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）に行ったことを報告し、家族写真を披露した。「家族でユニバ！！」と書き始め、「スーパー・ニンテンドー・ワールドめっちゃ楽しい！ミニオンも古参のジョーズも！チュリトスも！全部最高だけど！キャスト皆さんの笑顔のおもてなしに心癒された」と振り返った。「パーク内で僕を発見して