今シーズン最強レベルの寒気で北海道では6日夜にかけ猛吹雪の恐れ。7日から8日にかけては日本海側を中心に再び大雪のピークとなり、都心でも積雪の恐れがあります。北海道・旭川市では地吹雪で視界が遮られています。6日夜にかけて予想される最大瞬間風速は35メートルで、台風並みの暴風雪となる恐れがあります。また、総務省消防庁によりますと、1月20日からの大雪による死者は6日午前8時半時点で全国で42人にのぼっています。7日