一足早く、春の気分を味わいます。東根市で、きのうさくらんぼの生産者たちが今年の豊作を願い日本一早い花見を行いました。 【写真を見る】さくらんぼのハウスで「日本一早い花見」来月中旬にはさくらんぼの出荷（山形・東根市） ハウスの中で咲き誇っているのは白く可憐な、さくらんぼの花です。外はまだまだ雪景色ですが・・・東根市神町にある今野智也さんのハウスでは、佐藤錦などのさくらんぼの花が早くも満開を迎えてい