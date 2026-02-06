日経平均株価 始値53435.37 高値54253.68 安値52950.15 大引け54253.68(前日比 +435.64 、 +0.81％ ) 売買高28億544万株 (東証プライム概算) 売買代金8兆1746億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は435円高と3日ぶり反発、TOPIXは最高値更新 ２．前日の米国はハイテク株が軟調でNYダウやナスダッ