長谷川香料 [東証Ｐ] が2月6日大引け後(16:30)に決算を発表。26年9月期第1四半期(10-12月)の連結経常利益は前年同期比22.0％減の17.8億円に減り、通期計画の100億円に対する進捗率は17.8％となり、5年平均の19.0％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の10.8％→8.8％に低下した。 株探ニュース