広島テレビでは、交通事故に巻き込まれ身体の自由を奪われた女性の取材を、長年続けています。事故から２０２６年で１０年、かけがえのない家族と叶えたい夢のために、あきらめない彼女の姿を見つめました。 広島県三次市三良坂町に住む中野由佳さんは、抱負をしたためるのが、新年の恒例行事です。夢だったネイルの世界に飛び込み、順風満帆な日々を送っていました。しかし、２０１６年に交通事故に巻き込まれ、身体の自由が奪