7日、薩摩地方は明け方にかけて雨の降る所があり、日中は日ざしの届く時間もありますが、夜は広く雲に覆われる見込みです。大隅地方は朝まで雲が多いものの、昼前には広く晴れ、夜にかけても晴れる所が多くなりそうです。種子島・屋久島地方は雲に覆われ、一時的に雨が降る見込みで、西之表では日中に晴れ間が期待できます。奄美地方は雲が広がり、朝までは雨の所があり、日中もにわか雨の可能性がありそうです。6日は暖かくな