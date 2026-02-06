香港の民主化運動で中心的な役割を担ってきた学生団体が5日、解散を決めました。【映像】学連による雨傘運動の様子香港の主要大学の学生会で構成された「学連」＝「香港専上学生連会」は5日、SNSで解散手続きを始めることを正式に決めたと発表しました。声明では「中国と香港の未来に対する深い関心は今も変わることはない」としつつも、「環境の変化に伴い、近年ますます厳しい圧力に直面する中、諸般の事情を考慮した結果