JR東日本によりますと、埼玉県上尾市にある北上尾駅で起きた人身事故の影響で、JR高崎線は東京駅と高崎駅の間、湘南新宿ラインは新宿駅より北の区間で、いずれも上下線で運転を見合わせています。運転再開は午後5時ごろを見込んでいるということです。