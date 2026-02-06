菊陽町の国道で大型トラックと乗用車が正面衝突する事故がありました。現場付近の道路は約4時間にわたり全面通行止めとなりました。事故があったのは、菊陽町馬場楠の国道443号です。 ■吉田佳記者「木材を積んだ大型トレーラー。脇道にはみ出して乗り上げてしまっています。前方が大破しています」警察や消防によりますと6日6時20分ごろ、大津町方面に向かっていた木材を積んだ大型トラックと益城町方面に向かって