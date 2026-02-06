オランダ王室は、アレクサンダー国王の妻・マキシマ王妃が、予備役として軍に入隊したことを発表しました。【映像】士官学校で訓練するマキシマ王妃（実際の様子）オランダ王室は4日、「もはや私たちの安全保障は当然のものとみなすことはできない」として、マキシマ王妃が陸軍に予備役として入隊したと明かしました。王妃は士官学校で訓練を始めていて、ロープ登りや遮光ゴーグルを装着しての水中トレーニングなどの様子が