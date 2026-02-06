俳優の藤原紀香さんが、自身のインスタグラムを更新。亡くなった父との思い出を綴りました。【写真を見る】【藤原紀香】亡くなった父との思い出を綴る「木刀を持って玄関の前で仁王立ち」“昭和の頑固おやじ”の忘れられない言葉『戸締りだけは毎日しっかりしろ』藤原さんは、「天に旅立った父は、絵に描いたような昭和の頑固おやじでした」と、偲び「大学生になっても私の門限は夜十時。門限を少しでも過ぎようものなら、木