6日、トルコ・アンタキヤ中心部で、献花する女性ら（共同）【アンタキヤ（トルコ南部）共同】2023年2月、トルコ南部を震源に5万人以上の犠牲者を出したトルコ・シリア大地震は6日、発生から3年となった。最大級の被災地トルコ南部アンタキヤなど各地では発生時刻の午前4時17分に合わせ人々が犠牲者を追悼。今も36万人がコンテナ型の仮設住宅で暮らし、コンテナ村は240カ所以上にある。復興は遠い。アンタキヤでは被災者らが通