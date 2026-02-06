【ブリュッセル共同】国際エネルギー機関（IEA）は6日、原子力と再生可能エネルギーの発電が2030年に電源構成の半分を超えるとの予測を公表した。人工知能（AI）や電気自動車（EV）の普及で電力需要は増える見通しだが、石炭火力が減ることで二酸化炭素（CO2）の排出量増加は抑制できると見込む。太陽光や風力など再エネの比率は25年に全体の約3分の1となり、石炭火力にほぼ並んだ。太陽光は導入コストの低下などを背景に中国