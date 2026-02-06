季節性インフルエンザの1つの医療機関あたりの全国の患者数は「30.03人」となり、6週ぶりに警報基準を超えました。前の週からおよそ1.8倍になり、4週連続で増加しています。【映像】インフル患者数 前週比1.8倍に厚生労働省によりますと、2月1日までの1週間に全国で報告されたインフルエンザの患者数は、1医療機関あたり「30.03人」でした。前の週は「16.64人」で、およそ1.8倍に増えて4週連続の増加になっています。22県で