ミラノ五輪は７日未明に開会式が行われる。開会式に先立ち、６日はフィギュアスケート団体が行われる。前回銀メダルの日本は女子ショートプログラム（ＳＰ）に坂本花織（シスメックス）、ペアＳＰに「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）、アイスダンスのリズムダンス（ＲＤ）に「うたまさ」の吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）が出場する。日本時間６日１８時１４分からアイスダンスの「うたまさ」