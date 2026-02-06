15年前、佐賀県伊万里市で、抗争中の暴力団の組幹部ら2人を拳銃で撃ち死傷させたとして、指定暴力団・道仁会の元幹部の男らが逮捕された事件についてです。警察は6日、道仁会の本家に家宅捜索に入りました。 6日午前、福岡県警などの合同捜査本部の捜査員およそ50人が、福岡県久留米市にある道仁会の本家に家宅捜索に入りました。 道仁会をめぐっては、ナンバー2にあたる理事長だった坂本康弘被告（70）ら3人が、2011