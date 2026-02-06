木桶による発酵文化サミット香川・小豆島 香川県の小豆島でしょうゆをつくる「木桶」について学ぶイベントが開かれています。 「ヤマロク醤油」が開いている「木桶による発酵文化サミット」です。しょうゆを「木桶」でつくる文化を残そうと毎年開かれ、全国の蔵元などが参加しています。 参加者は木桶を作りながら構造や特徴を学びました。木桶で仕込まれたしょうゆは、微生物によって独特のうま味が生まれるそ