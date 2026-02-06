「哀しみのマンディ」「歌の贈りもの」「コパカバーナ」などで知られる歌手バリー・マニロウ（82）が、肺の一部を切除する手術後、回復に専念するためとして、予定されていた公演を延期した。肺がんと闘病中のバリーは、医師からの助言により、ラスベガスで予定していた常設公演を延期することに決定したという。 【写真】病床で「きょうは具合がいい」と投稿したバリー・マニロウ インスタグラムへ