大雪資料 鳥取県と中国地方整備局鳥取河川国道事務所は、2026年2月8日に予想されている大雪の影響で鳥取県内の幹線道路が通行止めになる可能性があると発表しました。その場合、岡山県との県境をまたぐ移動ができなくなる可能性があるということです。 鳥取地方気象台によりますと、8日の6時から24時にかけて警報級の大雪が降る可能性が高く、7日18時から8日18時までで平地で40cm、山地で70cmの雪が降ると予測しています