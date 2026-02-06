北九州市で、知り合いの女性の自宅に侵入した疑いで、海上保安官の男が現行犯逮捕されました。「撮影するために侵入した」と話しています。 住居侵入の疑いで逮捕されたのは、第7管区海上保安本部・船舶技術部の橋本努容疑者（47）です。警察によりますと、橋本容疑者は5日午後10時半すぎ、北九州市小倉南区の集合住宅にある知り合いの20代の女性の部屋に侵入した疑いです。入浴中だった女性が物音に気づいて「男が室内にいた」