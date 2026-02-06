発達中の低気圧通過や、その後の強い冬型の気圧配置により、北海道では明日7日(土)にかけて見通しの全くきかない猛吹雪や暴風となるおそれがあります。吹きだまりなどによる交通障害に十分警戒してください。なお、日本海側の雪は週明け9日(月)頃まで続く見込みで、上空の強い寒気の影響で気温も低い状態が続くでしょう。降り続く大雪や低温による体調管理にも注意が必要です。明日7日(土)明け方にかけて交通障害や暴風に警戒そ