FC東京×鹿島を解説する北澤豪氏が佐藤龍之介について言及日本サッカー界にとって大きな変化が訪れる2026年。昨季のJ1王者鹿島アントラーズは2月7日、アウェーで明治安田生命Jリーグ百年構想リーグの開幕戦となるFC東京戦を迎える。注目の一戦は地上波日本テレビ系全国ネットで午後1時30分から地上波放送が決定。解説を務める元日本代表MF北澤豪氏が見どころを語った。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・小杉舞）◇