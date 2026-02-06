韓国に北側から氷点下40度に達する強い寒気が流れ込み、週末の間、体感温度氷点下20度前後の短く強い寒波が続く見通しだ。湖南（ホナム）と済州（チェジュ）には1時間に最大5センチに達する“雪爆弾”レベルの積雪が予告された。韓国気象庁によると、6日ソウルの朝の気温は前日より5度以上低い氷点下8．2度を記録した。この日の日中もソウルは氷点下3度にとどまり、全国の大部分が氷点下を脱することができないと予想される。この